ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

В первую очередь, разработка качественного проекта благоустройства территории требует применения самых современных подходов в проектировании основанных на мировом опыте. Мы имеем богатый опыт проектирования таких объектов, как: благоустрйоство парков, городских общественных пространств, дворовых территорий, арт-объектов, знаковых коммерческих пространств. Ознакомьтесь с портфолио наших проектовЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Проект благоустройства территории частных, промышленных и городских общественных территорий "под ключ", от концепции с фотореалистичной 3D-визуализацией до рабочей документации и авторского надзора. Таким образом, мы работаем с проектами различного масштаба.Смотреть проекты
Разработка архитектурных проектов жилых и общественных зданий. В том числе, мы разрабатываем проект реконструкции и капитального ремонта. Обследование зданий и сооружений с выпуском технического заключения. Оформление колористического паспорта фасадов.Смотреть проекты
Разработка проектной и рабочей документации наружных и внутренних инженерных систем с применением технологии информационного моделирования BIM. В первую очередь, проектирование осуществляется с учетом всех внешних факторов.Смотреть проекты
Проект капитального ремонта, реконструкции фасадов и пеленающей территории общежития для иностранных студентов в г.Москве.
Проект благоустройства прибегающей территории
Проектирование развития пешеходной инфраструктуры района Раменки. Благоустройство территории.
Концепция благоустройства Парка культуры и отдыха в г.Жуковский Московской области площадью 9,06 ГА. Защита на архитектурном совете Московской области.
Концепция благоустройства сквера в г. Истра Московской области. Защита концепции на архитектурном совете Московской области.