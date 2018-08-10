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2018
Since 2014

7

Лет

работы

ПСК ИНЖТЕХСТРОЙ

ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

Полный комплекс услуг - это инженерные изыскания, архитектурная концепция, проектная и рабочая документация, авторский надзор

В первую очередь, разработка качественного проекта благоустройства территории требует применения самых современных подходов в проектировании основанных на мировом опыте. Мы имеем богатый опыт проектирования таких объектов, как: благоустрйоство парков, городских общественных пространств, дворовых территорий, арт-объектов, знаковых коммерческих пространств. Ознакомьтесь с портфолио наших проектов

ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Специализация
Благоустрйоство

Благоустрйоство

Проект благоустройства территории частных, промышленных и городских общественных территорий "под ключ", от концепции с фотореалистичной 3D-визуализацией до рабочей документации и авторского надзора. Таким образом, мы работаем с проектами различного масштаба.

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Архитектура

Архитектура

Разработка архитектурных проектов жилых и общественных зданий. В том числе, мы разрабатываем проект реконструкции и капитального ремонта. Обследование зданий и сооружений с выпуском технического заключения. Оформление колористического паспорта фасадов.

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Инженерные системы

Инженерные системы

Разработка проектной и рабочей документации наружных и внутренних инженерных систем с применением технологии информационного моделирования BIM. В первую очередь, проектирование осуществляется с учетом всех внешних факторов.

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Последние проекты

Проект благоустройства парка в г. Жуковский
Благоустройство

Проект благоустройства парка в г. Жуковский
Инвестиционный проект жилого комплекса
Архитектура

Инвестиционный проект жилого комплекса
Плавающий особняк в Канаде
Архитектура

Плавающий особняк в Канаде
Концепция благоустройства района в г. Трехгорный
Благоустройство - Слайдер

Концепция благоустройства района в г. Трехгорный
Проект благоустройства дворовой территории в г. Москве
Благоустройство - Слайдер

Проект благоустройства дворовой территории в г. Москве
Плавучий комплекс на реке Темза, Лондон
Архитектура

Плавучий комплекс на реке Темза, Лондон
Апартаменты в Швейцарии
Интерьер

Апартаменты в Швейцарии
Проект ресторана на террасе в Лондоне
Интерьер

Проект ресторана на террасе в Лондоне
Новости
Участие в XXVII Международной Выставки Архитектуры и Дизайна АРХ МОСКВА 2021
6 июня, 2021 Event

Участие в XXVII Международной Выставки Архитектуры и Дизайна АРХ МОСКВА 2021
22 мая, 2021 Event

Номинация на премию Architect Today 2021
19 июня, 2018 News

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19 сентября, 2020 News

Завершена работа над проектом реконструкции общежития РЭУ им. Г.В. Плеханова

клиенты

"РЭУ имени Г.В. Плеханова"

Проект капитального ремонта, реконструкции фасадов и пеленающей территории общежития для иностранных студентов в г.Москве.

"Российский институт стратегических исследований"

Проект благоустройства прибегающей территории

ГБУ "Жилищник района Раменки»

Проектирование развития пешеходной инфраструктуры района Раменки. Благоустройство территории.

"Администрация Городского округа Жуковский "

Концепция благоустройства Парка культуры и отдыха в г.Жуковский Московской области площадью 9,06 ГА. Защита на архитектурном совете Московской области.

"Администрация городского округа Истра"

Концепция благоустройства сквера в г. Истра Московской области. Защита концепции на архитектурном совете Московской области.

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